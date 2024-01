Mercato - PSG : C’est l’urgence en défense, une réponse arrive déjà

Axel Cornic

A la recherche d’un défenseur central en cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et après Leny Yoro, Diego Llorente ou encore Antonio Silva, Luis Campos souhaiterait recruter Lucas Martinez Quarta. Ce dernier évolue actuellement à la Fiorentina et en plus du PSG, d’autres clubs seraient sur le coup.

La blessure de Milan Skriniar a rendu le besoin d’un renfort en défense presque vital pour le PSG, même si Lucas Beraldo est arrivé dès les premiers jours du mercato hivernal. Ainsi, Luis Campos ratisse le terrain pour trouver au plus vite une solution.

Yoro et Silva, trop compliqué pour cet hiver ?

Le rêve reste Leny Yoro, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il sera extrêmement compliqué de l’arracher au LOSC en ce mois de janvier. Récemment, Sky Sport Italia a évoqué la piste Antonio Silva, mais là encore la position de son club de Benfica fait que le PSG devrait renvoyer ce dossier à l’été 2024.

Le PSG veut Martinez Quarta, mais...