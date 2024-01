Mercato - OM : Un champion du monde envoie sa candidature

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 2018, Florian Thauvin a un peu disparu des radars ces derniers temps. Mais revenu en Europe en janvier 2023, le joueur de 31 ans compte bien refaire parler de lui en France, et ce dès la saison prochaine. L'attaquant a ouvert la porte à un retour en Ligue 1, et notamment à l'OM.

Florian Thauvin espérait marcher sur les traces d'André-Pierre Gignac, mais son aventure mexicaine a tourné au vinaigre. Critiqué de toutes parts, le Français a fait son retour en Europe, à l'Udinese. Peu à peu, le joueur qui évolue au poste d'attaquant retrouve son efficacité. Le club italien, qui se bat pour sa survie dans l'élite, pourrait servir de tremplin à Thauvin, qui espère, à terme, retrouver la Ligue 1.

Thauvin toujours attaché à la Ligue 1

« Je suis un grand fan de foot donc je regarde tous les Championnats, mais particulièrement la L1, je regarde tous les matches, dès que je peux, car j'y suis attaché. C'était un rêve d'y jouer quand j'étais petit et j'y ai passé presque dix ans. C'est une attache particulière (…) Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j'ai été performant... » a-t-il confié à L'Equipe. Un retour qui pourrait avoir lieu dès l'été prochain.

« Un retour en France sera la priorité quand je partirai »