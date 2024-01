Mercato - PSG : Ce transfert à Paris doit virer à l’échec !

Thomas Bourseau

Suite à la longue absence pour cause de blessure de Milan Skriniar, le PSG s’est remis en quête d’un défenseur central après avoir recruté Lucas Beraldo. Le club de la capitale aurait une grande priorité : Leny Yoro. Le crack du LOSC a tapé dans l’oeil de Luis Campos, qui veut tout faire pour l’amener au PSG. Un transfert coûteux par ailleurs, mais Jérôme Rothen n’est clairement pas fan. Et il l’a fait savoir.

Joyau du LOSC, Leny Yoro a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Une bataille à laquelle le PSG entend bien se mêler. D’ailleurs, le club de la capitale voudrait tout faire pour recruter le joueur de Leny Yoro d’ici la fin du mois de janvier. Alors que ce transfert de Yoro s’annonce très compliqué pour le PSG, il est également loin de faire l’unanimité…

« J’ai du mal à comprendre »

Jérôme Rothen ne veut pas voir le PSG sortir le chéquier pour Leny Yoro en ce mercato hivernal. Ainsi, lors de l’émission Rothen s’enflamme , il a balancé : « Ce que je reproche au PSG ? Plein de choses. Je ne comprends pas pourquoi le PSG se met sur Yoro. Je ne dis pas que Yoro n’a pas montré de qualités et une marge de progression. Je ne parle pas du joueur, je dis juste que le choix de Campos et de la direction du PSG, j’ai du mal à comprendre. Ils prennent en début de mercato Beraldo pour densifier ce rôle de central axe gauche. Ok. Tu densifies à cause de la blessure de Kimpembe. Beraldo, c’est quand même un jeune joueur recruté 20M€, il a besoin de jouer, ils ne l’ont pas pris pour qu’il regarde les autres. Une fois que tu as recruté dans cette position, pourquoi tu vas te pencher au mercato sur un autre joueur, qui brille à Lille, mais que depuis un an. Il a des qualités, mais il joue à Lille. On ne peut pas dire que c’est la meilleure équipe de France. Mais qu’il finisse l’année et après on verra ».

« J’espère que ça ne se fera pas »