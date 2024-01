Mercato - PSG : Paris obligé de payer une fortune pour ce crack ?

Alexis Brunet

Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont fait état d'un possible intérêt du PSG pour Leny Yoro. Le club de la capitale serait très partant pour attirer le jeune défenseur central dès cet hiver. Mais cela serait totalement faux selon Daniel Riolo, qui affirme que les dirigeants parisiens s'amuseraient à lancer des fausses informations. Cela pourrait pousser le LOSC a demandé une fortune au champion de France, s'il est finalement intéressé par Yoro.

En plus de Lucas Beraldo, le PSG pourrait accueillir un autre défenseur central cet hiver. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale serait intéressé par le profil de Leny Yoro. Certaines sources affirmaient même que le jeune Français était très chaud à l'idée de rejoindre Paris.

«Il n’y a pas eu de contact»

Dans l'After Foot sur RMC , Daniel Riolo s'est exprimé sur le sujet Leny Yoro. Selon le journaliste, il n'y aurait tout simplement aucun contact entre le PSG, et le défenseur de Lille. « C’est vraiment typique de la situation de mercato où on essaye d’influencer un peu partout les journalistes. Énormément de comptes ont rapidement qu’il y avait eu contact, qu’il allait y avoir réunion, que le PSG finirait par faire offre, que Lille finirait par craquer. En fait, absolument pas. Il n’y a jamais eu de réunion, il n’y a pas eu de contact. Le PSG essaye de distiller de fausses infos pour entretenir l’idée et peut-être pousser le joueur à se braquer et dire je veux m’en aller. »

Mercato - PSG : Le Qatar veut boucler un gros transfert cet hiver https://t.co/AgTjTstBBs pic.twitter.com/y6VwFV83sf — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Lille pourrait demander une fortune au PSG