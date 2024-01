Mercato - OM : Après son départ, il se lâche sur le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé sur le banc de l'OM entre mars 2021 et juin 2022, Jorge Sampaoli n'a pas été en mesure de rivaliser avec le PSG pour le titre. Interrogé sur la concurrence en Ligue 1, le technicien argentin reconnaît que c'est un championnat bien plus compétitif qu'il n'y paraît.

Arrivé à l'OM en mars 2021 afin de remplacer André Villas-Boas, Jorge Sampaoli ne sera resté qu'un an et demi sur le banc du club phocéen. Et pour cause, en juin 2022, il décide de démissionner, visiblement en désaccord avec sa direction au sujet des ambitions pour l'OM. Sampaoli voulait effectivement rivaliser avec le PSG afin de remporter la Ligue 1. Mais cela semblait visiblement trop compliqué.

Sampaoli constate la domination du PSG en L1

« Ce n'est pas seulement une question d'argent. Quand nous avons construit l'équipe avec Longoria, il y avait plein de difficultés aussi, mais le résultat a été un groupe compétitif. Il fallait continuer avec cette créativité mais en faisant un pas de plus. C'est ce que j'espérais. Mais je savais que cela coûterait, et quand j'ai vu le nouveau directeur sportif qui préférait un autre type de joueurs... Je ne voulais pas de conflit et j'ai dit : ''Merci pour tout, mais je préfère m'en aller" », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de reconnaître que la Ligue 1 est un très bon championnat.

«C'est vraiment un très bon Championnat»