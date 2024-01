Mercato - OM : Avant son transfert, Payet a reçu un avertissement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a décidé de se séparer de Dimitri Payet qui n'entrait plus dans les plans marseillais. Libéré de son contrat, l'international français a quitté l'Europe afin de s'engager à Vasco de Gama. Avant de s'engager au Brésil, l'ancien numéro 10 du club phocéen a contacté Jorge Sampaoli, qui a entraîné plusieurs clubs brésiliens. Et le technicien argentin avait prévenu Dimitri Payet.

« Avec Matteo, avec Dim. Quand il a signé ici à Vasco, il m'a contacté. Je lui ai dit de faire attention parce que ce n'était pas un football pour lui, parce qu'il y a beaucoup de voyages, parce que cela demande beaucoup d'énergie, c'est un championnat très suivi », révèle le technicien argentin dans le colonnes de L'EQUIPE .

