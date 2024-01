Mercato - OM : A peine arrivés, ils vont déjà partir ?

Jean de Teyssière

Si derrière, l'OM est en grande difficulté et doit absolument recruter, devant, Gennaro Gattuso a du choix. La ligne offensive de l'OM est en effet très impressionnante avec Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Vitinha, Faris Moumbagna, Joaquin Correa et Amine Harit. A tel point que des départs sont à prévoir, notamment chez des joueurs africains arrivés cet été...

La CAN est une magnifique vitrine pour les joueurs africains, qui peuvent voir leur carrière basculer en cas de bonnes performances. En difficulté à l'OM, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr réalisent une belle compétition avec le Sénégal. Ndiaye a marqué un but en trois matchs tout comme Sarr. Arrivés respectivement contre 17M€ et 13M€, leurs performances pourraient, déjà, les faire partir de l'OM ?

«On est pas à l’abri qu’il y ait un départ offensif d’ici la fin du mercato»

Dans un live mercato diffusé sur YouTube , Sébastien Denis, journaliste chez Foot Mercato évoque la situation des offensifs de l'OM et notamment de l'influence que pourraient avoir leurs bonnes prestations durant la CAN : « On est pas à l’abri qu’il y ait un départ offensif d’ici la fin du mercato. Tous les joueurs qui sont à la CAN à l’OM, ils ont tous plus ou moins bien réussi leurs premiers matchs. Ils ont marqué des buts. »

«Il pourrait y avoir des petites surprises, peut-être pas Sarr ou Ndiaye, mais encore, quoi que…»