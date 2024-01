Mercato - OM : Il réclame une folie à Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé sur le banc de l'OM durant une saison et demie, Jorge Sampaoli avait soudainement claqué la porte en juin 2022. Pour expliquer son départ, une divergence de point de vue avait alors été évoquée, au niveau des ambitions. Le technicien argentin a confirmé qu'il avait réclamé des recrues qu'il ne pouvait pas avoir.

Entre mars 2021 et juin 2022, Jorge Sampaoli aura fait parler de lui tant sur le plan des résultats que par son activité. D'ailleurs, son départ précipité avait grandement été évoqué, puisqu'il était très soudain. Il faut dire que l'Argentin avait de très grandes ambitions sur le mercato afin de rivaliser pour le titre. D'ailleurs, dans une interview accordée à L'EQUIPE , Sampaoli confirme que ses ambitions n'étaient pas compatibles avec les moyens de l'OM.

«Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres»

« Moi, je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres. L'OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j'ai compris que ce serait très difficile, que ce n'était plus le même projet. Et comme j'avais beaucoup d'affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j'ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j'aurais été davantage frustré qu'heureux », confie-t-il.

«Le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux»