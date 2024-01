Mercato - OM : Nouvel échec annoncé pour Longoria dans ce dossier chaud

Alexis Brunet

L'OM cherche activement à mettre la main sur un latéral gauche, avant la fin du mercato. Dernièrement de nombreux noms sont sortis, dont celui d'Adrien Truffert. Mais le joueur ne viendra pas à Marseille, selon Daniel Riolo. Le club phocéen ne serait pas capable de satisfaire économiquement Rennes, et la formation bretonne ne souhaite pas s'en séparer.

Avec la CAN, et les différents blessés, l'OM avait grand besoin de se renforcer. C'est chose faite, puisque Pablo Longoria a réussi à faire venir Jean Onana, Ulisses Garcia, et Faris Moumbagna. Mais cela pourrait ne pas être fini, car le club phocéen cherche encore à recruter, et dans un secteur très précis.

Garcia est déjà arrivé à l'OM

L'OM s'est séparé de Renan Lodi, et a recruté Ulisses Garcia, au poste de latéral gauche. Le Suisse est donc pour le moment le titulaire dans ce secteur, mais Pablo Longoria souhaite lui apporter un peu de concurrence. Plusieurs noms sont sortis dans la presse, et Marseille pourrait bouger, d'ici la fin du mercato.

Truffert ne viendra pas à l'OM selon Riolo