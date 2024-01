Mercato - OM : La presse italienne refroidit Longoria !

Alexis Brunet

L'OM prospecte de partout afin de mettre la main sur un nouveau latéral gauche. Pablo Longoria a déjà recruté Ulisses Garcia, mais il souhaiterait offrir un nouveau joueur dans ce secteur à Gennaro Gattuso. Le nom d'Angelino est revenu avec insistance dernièrement, mais il serait en passe de rejoindre l'AS Rome, selon la presse italienne.

Dernièrement, Renan Lodi a rejoint Al Hilal. Le départ du Brésilien n'était pas prévu, car il avait rejoint l'OM seulement l'été dernier. Marseille a cédé aux millions de l'Arabie saoudite, et doit donc recruter dans ce secteur.

Garcia a remplacé Lodi

Avec le départ de Renan Lodi, l’OM se retrouvait sans spécialiste du poste de latéral gauche. Pablo Longoria s’est donc dépêché de recruter un joueur dans ce secteur, et le choix du président marseillais s’est posé sur Ulisses Garcia. Le Suisse a débarqué en provenance des Young Boys Berne, et il aurait coûté environ 3M€.

Angelino devrait rejoindre l'AS Rome