Mercato - OM : Il annonce un transfert imminent à Marseille

Viendra, ne viendra pas ? L'avenir de Quentin Merlin fait l'objet de nombreuses spéculations et des informations contradictoires apparaissent sur la toile. Certains annoncent qu'il restera au FC Nantes malgré l'intérêt de l'OM, tandis que d'autres ont indiqué que Waldemar Kita avait vendu la mèche lors d'une soirée des partenaires organisée ce mardi.

Les prochaines heures seront décisives. En quête d'un latéral gauche, l'OM voudrait boucler ce dossier et aligner ce renfort lors de la prochaine rencontre face à l'AS Monaco samedi soir. Selon les informations de L'Equipe, le club marseillais se pencherait sur la piste Nuno Tavares; après avoir écarté la piste Quentin Merlin.





Nuno Tavares annoncé comme le favori

Annoncé comme le grand favori pour remplacer Renan Lodi, Quentin Merlin ne devrait pas signer à l'OM cet hiver. Une information confirmée par une source au FC Nantes. « Il ne partira pas » a-t-elle déclaré. Pourtant, Waldemar Kita aurait dit le contraire lors d'une soirée des partenaires.

Kita confirme le départ de Merlin