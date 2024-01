Mercato - OM : Marseille a trouvé la solution parfaite pour sa priorité ?

Hugo Chirossel

Après avoir recruté Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, la priorité de l’OM est désormais de s'attacher les services d’un deuxième latéral gauche d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, Marseille pense notamment à un retour de Nuno Tavares. Une option qui pourrait parfaitement convenir aux besoins de l’équipe entraînée par Gennaro Gattuso.

Prêté la saison dernière par Arsenal, Nuno Tavares pourrait faire son grand retour à l’OM dans les prochains jours. Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivé en provenance des Young Boys de Berne, Marseille continue ses recherches à ce poste, en raison du départ de Renan Lodi, transféré à Al-Hilal pour un montant total estimé à 25M€. Les dirigeants marseillais multiplient les options afin de trouver le bon joueur et bien que Quentin Merlin semble être leur priorité, la piste menant à Nuno Tavares est également explorée.

L’OM pense à un retour de Tavares

L’OM a déjà un accord avec Quentin Merlin et doit désormais s’entendre avec le FC Nantes, où le latéral gauche de 21 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026. Comme indiqué par L’Équipe , Marseille a deux options de secours : Angelino, prêté à Galatasaray par le RB Leipzig, et donc Nuno Tavares. Ce dernier a encore un an et demi de contrat avec Arsenal, qui l’a prêté jusqu’à la fin de la saison à Nottingham Forest, où il joue peu.

Tavares, la bonne solution pour l’OM ?