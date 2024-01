Mercato - OM : Griezmann à Marseille, il lâche sa réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d'un an et demi après son départ de l'OM, Jorge Sampaoli est sorti du silence ce mercredi afin de justifier son choix soudain. Le technicien argentin révèle qu'il avait notamment des ambitions incompatibles avec celle de la direction marseillaise. Cependant, bien qu'il confirme avoir réclamé des recrues pour améliorer son effectif, Jorge Sampaoli dément avoir demandé le transfert d'Antoine Griezmann.

Le passage de Jorge Sampaoli à l'OM aura marqué les esprits, tout comme son départ précipité en juin 2022. Il faut dire que le technicien argentin aurait réclamé un très gros mercato et plusieurs noms ont circulé à l'image d'Antoine Griezmann ou encore Renato Sanches, des joueurs évidemment hors d'atteinte pour le budget du club phocéen. Cependant, Jorge Sampaoli dément avoir réclamé de tels joueurs.

OM : Coup dur pour un crack, il annonce le verdict https://t.co/dOTbYbQcbU pic.twitter.com/6O9XxP3Q4G — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

«Non, non, ce sont des noms...»

« Non, non, ce sont des noms... Évidemment que ces noms font envie, mais non. Moi, je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut », lâche le technicien argentin dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche sur ses ambitions et le décalage avec celle de la direction de l'OM.

«J'ai préféré partir»