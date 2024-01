Mercato - OM : Un proche du PSG tente un coup à Marseille

Jean de Teyssière

L'OM, qui cherche absolument un nouveau latéral gauche, pour remplacer Renan Lodi parti en Arabie saoudite, est aussi à l'affût de bonnes affaires. Récemment, le nom de Giovanni Reyna s'est mis à circuler, sans qu'un accord entre l'OM et le Borussia Dortmund ne soit trouvé. La pépite américaine est représentée par Jorge Mendes qui, on le sait proche du PSG, voudrait bien faire affaire avec l'OM...

Et si Giovanni Reyna était le gros coup réalisé par l'OM en cette fin de mercato ? Alors que la fenêtre hivernale se clôture la semaine prochaine, l'OM est toujours très actif sur ce mercato et dispose de plusieurs pistes. Mais l'OM et Pablo Longoria pourraient aussi décider de recruter à un poste où il n'y a pas besoin puisqu'une pépite jouant en Allemagne fait l'objet de convoitises...

«Ça fait partie des joueurs qui sont proposés par Jorge Mendes»

Dans un live publié sur la chaîne YouTube de Foot Mercato , le journaliste Sébastien Denis revient sur la rumeur Giovanni Reyna à l'OM. Le rôle de Jorge Mendes, l'agent de l'Américain, a alors été souligné : « Ça fait partie des joueurs qui sont proposés par Jorge Mendes. Tu réfléchis en décembre, tu te dis que ça ne t'intéresses pas. Puis on te le repropose à une semaine de la fin du mercato. Offensivement, j’ai fait des choses mais c’est quand même un joli nom. »

«Longoria, c’est typiquement le profil qu’il apprécie»