Mercato - OM : Une star mondiale à Marseille, il aurait pu tout gâcher

Axel Cornic

Depuis son arrivée en aout 2020, Pablo Longoria a réalisé quelques très beaux coups sur le mercato et c’est notamment le cas lors du mercato estival 2022, avec Alexis Sanchez. Ancien du FC Barcelone, d’Arsenal ou encore de Manchester United, le Chilien a marqué par mal de monde lors de son passage à l’Olympique de Marseille, qui n’aura finalement duré qu’une saison.

La fin de son contrat a été l’un des sujets de la fin de saison dernière et son probable retour l’un des grands feuilletons de l’été. Mais Alexis Sanchez n’a jamais retrouvé l’OM, puisqu’il a rejoint son ancien club de l’Inter... où il ne joue toutefois pas beaucoup.

Sanchez, un choix de l’OM

Interrogé sur le départ d’Alexis Sanchez, le président de l’OM avait expliqué que cela rentrait dans un changement de stratégie de la part du club. « En construisant cet effectif, on a mis comme priorité les qualités de vitesse et d'accélération dans le profil des joueurs offensifs. On a réfléchi à toutes les associations de joueurs, et on a privilégié d'autres caractéristiques » avait déclaré Pablo Longoria, qui avait décidé de se tourner plutôt vers Pierre-Emerick Aubameyang.

Ça n’aurait jamais pu être possible avec Sampaoli