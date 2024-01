Mercato - OM : Marseille attend une réponse dans ce dossier chaud

Hugo Chirossel

Alors qu’il dispute actuellement la CAN avec le Sénégal, Pape Gueye va devoir faire un choix quant à son avenir à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024 et peut donc s’en aller librement à la fin de la saison. Marseille a reçu des offres le concernant et c’est maintenant à lui de prendre une décision.

De retour de son prêt au FC Séville en deuxième partie de saison dernière et après avoir purgé ses quatre mois de suspension, Pape Gueye a participé à trois rencontres de l’OM au cours du mois de décembre avant de partir disputer la CAN avec le Sénégal. Mais le revoir sous le maillot marseillais n’est pas assuré.

Mercato - OM : Pour débarquer à Marseille, il va faire une victime https://t.co/bhdLPDhGBO pic.twitter.com/Djz51nC1ww — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Gueye n’a pas répondu à l’OM

Pape Gueye se retrouve dans une position délicate, puisque son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2024. Il peut dès maintenant négocier et s’engager avec un autre club pour la saison prochaine. Marseille lui a fait deux offres de prolongation, auxquelles l’international sénégalais (17 sélections) n’a pas répondu. Plutôt que de le voir partir libre en juin prochain, comme ont pu le faire Florian Thauvin et Boubacar Kamara ces dernières années, l’OM préférerait sans aucun doute le vendre dès cet hiver afin de pouvoir récupérer une indemnité de transfert.

L’OM a des offres pour Gueye