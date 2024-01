Mercato - OM : Révélation sur le départ avorté de Longoria

Axel Cornic

L’entretien de Jorge Sampaoli dans L’Equipe fait énormément parler ce mercredi, notamment du côté de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, plusieurs indiscrétions fuitent au sujet de son passage dans le sud de la France et notamment sur la relation que le coach argentin entretenait à l’époque avec le président Pablo Longoria.

La stabilité n’est pas vraiment le maître mot à l’OM, surtout en ce qui concerne le poste d’entraineur. Il n’y en a pas un qui s’est inscrit sur la durée et tout récemment, Marcelino n’aura tenu que sept rencontres avant de claquer la porte.

Longoria très critiqué à l’OM

Evidemment, Pablo Longoria est le premier pointé du doigt, lui qui a souvent expliqué ne pas avoir de mal à reprendre de zéro un projet. On reprocherait au président de l’OM de n’avoir pas sur retenir certains entraineurs et notamment Jorge Sampaoli, qui a décidé lui aussi de partir après une saison et demie.

Sampaoli l’a poussé à bout