Mercato - PSG : Paris reçoit une réponse cash pour sa priorité

Thibault Morlain

Après Lucas Beraldo, un autre défenseur central serait attendu au PSG d’ici la fin du mercato hivernal. En effet, avec la longue indisponibilité de Milan Skriniar, le club de la capitale cherche encore du renfort dans ce secteur de jeu. Et la priorité à Paris semblerait se nommer Leny Yoro. Le crack du LOSC impressionne cette saison et aurait tapé dans l’oeil du PSG. Problème, les champions de France devraient se heurter à la position des Dogues.

Ayant déjà Warren Zaïre-Emery, le PSG veut un autre crack du football français dans ses rangs. Comme de nombreux clubs européens, Paris est intéressé par Leny Yoro, qui crève l’écran sous le maillot du LOSC à seulement 18 ans. A la recherche d’un défenseur central en ce mercato hivernal, le club de la capitale souhaiterait tout faire pour s’attacher les services de Yoro. Alors que Luis Campos pourrait compter sur Jorge Mendes dans cette tâche, l’obstacle pourrait bel et bien se nommer le LOSC.

Mercato - PSG : Mbappé impose une condition pour sa signature https://t.co/dJksNi83XW pic.twitter.com/AE7CqY5T3k — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Il ne partira pas en janvier »

Alors que ça s’est emballé ces dernières heures à propos de Leny Yoro et du PSG, Olivier Létang a mis les choses au point à propos du joyau du LOSC. Contacté par Le Parisien , le président lillois a alors lâché : « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ».



Une déclaration d’Olivier Létang qui intervient quelques jours seulement une autre sortie claire du président du LOSC. « Il est chez nous, on a une saison avec des objectifs, lui continue à grandir et à s’épanouir avec nous. (…) J’ai lu quelque part que j’avais fixé un prix, ce qui est complètement faux mais quand des garçons ont du talent, il y a forcément beaucoup de spéculations. C’est pour ça qu’il faut le laisser se concentrer sur l’aspect sportif », avait-il assuré.

Une offre impossible à refuser pour Yoro ?

En ce qui concerne un transfert de Leny Yoro, Olivier Létang a dit publiquement ce qu’il fait savoir en privé depuis plusieurs semaines déjà comme le souligne le quotidien régional : le joueur du LOSC n’est pas à vendre. Pas question donc de se séparer du crack de Paulo Fonseca. A moins que… Le fonds d’investissement Merlyn Partners, propriétaire du LOSC, pourrait faire pencher la balance de l’autre côté. Mais seule une offre qui ne se refuse pas pourrait débloquer le transfert de Leny Yoro.