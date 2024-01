Mercato - PSG : Nouvel indice pour ce transfert colossal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à faire le forcing pour recruter Leny Yoro dès cet hiver, le PSG espère convaincre les dirigeants lillois lors d'une réunion qui devrait se tenir prochainement. D'ailleurs, le LOSC s'active déjà afin de trouver un nouveau défenseur central et une piste prend de l'ampleur.

Après l'arrivée de Lucas Beraldo, le PSG pensait avoir réglé le problème concernant le manque de profondeur en défense centrale. Cependant, la blessure de Milan Skriniar, qui s'ajoute à la longue absence de Presnel Kimpembe, contraint le club de la capitale à revoir ses plans en attirant un autre joueur à ce poste. Dans cette optique, la priorité se nomme Leny Yoro.

Le LOSC a déniché le remplaçant de Yoro ?

Et alors que le LOSC semble être hermétique à l'idée de vendre son défenseur central de 18 ans, la porte est en train de s'ouvrir. Preuve en est, selon les informations d' O Jogo , le club nordiste s'active pour trouver le successeur de Leny Yoro, et aurait déjà identifié une piste au Portugal. En effet, les Lillois s'intéresseraient à Kialonda Gaspar qui évolue à Estrela Amadora et qui disposerait d'une clause libératoire estimée à 7,5M€.

Le transfert au PSG se précise

Par conséquent, la porte semble ouverte pour un transfert de Leny Yoro au PSG. Luis Campos fait du jeune défenseur sa grande priorité pour cet hiver, et s'apprêterait à rencontrer les dirigeants du LOSC afin de les convaincre de vendre le défenseur de 18 ans. Et visiblement, Olivier Létang, président du club nordiste, ne serait donc pas fermé à cette option.