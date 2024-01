Mercato - PSG : Solution trouvée pour ce transfert à 90M€ ?

Thibault Morlain

Alors que le PSG a recruté Lucas Beraldo cet hiver, la blessure de Milan Skriniar a quelque peu bousculé les plans du club de la capitale. Désormais, Paris s’est remis en quête d’un nouveau défenseur central en janvier. Et le grand rêve se nomme Leny Yoro, le joyau du LOSC. Mais pour cela, il faudra donc trouver un terrain d’entente avec les Dogues. Si cela ne sera pas simple, une solution pourrait avoir été trouvée pour faire venir Yoro au PSG.

A 18 ans, Leny Yoro est l’une des révélations de la saison de Ligue 1. Grand espoir du football français, le crack du LOSC a bien évidemment tapé dans l’oeil de nombreux clubs en Europe. C’est notamment le cas du PSG. Une véritable bataille s’annonce pour s’offrir les services de Yoro et les Dogues comptent bien faire monter les prix. Selon les informations du 10sport.com, la barre a été fixée à 90M€ à Lille. Alors qu’on partait sur un transfert de Leny Yoro lors du prochain mercato estival, cela pourrait intervenir dès ce mois de janvier. Le PSG ferait en tout cas tout pour boucler cela avant la clôture du marché des transferts.



Le PSG cherche un montage pour recruter Yoro

Comme le confirme RMC , le PSG fait le forcing pour recruter Leny Yoro en ce mois de janvier. Mais alors que le club de la capitale avait une enveloppe de 20M€ pour son défenseur central, cela ne sera pas suffisant pour convaincre le LOSC. Comment alors parvenir à un terrain d’entente avec les Dogues ? Selon les informations du média français, le PSG envisagerait l’idée de formuler une offre de prêt avec option d’achat d’obligatoire. De quoi permettre à Paris de décaler le paiement du transfert de Leny Yoro.

Le LOSC n’est pas vendeur ?