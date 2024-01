Mercato - OM : Recrutement de folie à Marseille, il réclamait des stars

Thibault Morlain

Alors que Jorge Sampaoli avait qualifié l’OM pour la Ligue des Champions, cela ne l’a pas empêché de claquer la porte en plein été. Mais pourquoi l’Argentin a fait ses valises ? Visiblement, l’ex-entraîneur olympien n’était pas satisfait du recrutement opéré par sa direction, alors qu’il attendait des joueurs d’un plus gros calibre. Et les demandes de Sampaoli était affolantes à l’OM.

Pour disputer la Ligue des Champions avec l’OM, Jorge Sampaoli attendu du très lourd au mercato. En effet, il avait été révélé que l’Argentin avait réclamé notamment les arrivées d’Antoine Griezmann et Renato Sanches. Au final, aucun des deux joueurs n’est arrivé à l’OM. De quoi tendre Sampaoli, qui a d’ailleurs fini par claquer la porte du club phocéen, à quelques semaines du début de la saison 2022-2023.

Sampaoli et ses demandes XXL à l’OM

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Jorge Sampaoli a été interrogé sur ces joueurs hors budget qu’il aurait demandé à l’OM à l’instar d’Antoine Griezmann ou Renato Sanches. L’Argentin a alors avoué : « Non, non, ce sont des noms... Évidemment que ces noms font envie, mais non. Moi, je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut ».

« Il voulait Gareth Bale »