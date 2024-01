Mercato - OM : Comme Griezmann, Marseille les fait rêver !

Thomas Bourseau

L’OM, ils sont beaucoup à en rêver. Que ce soit juste pour arborer le maillot à l’étoile européenne ou bien régulièrement jouer à l’Orange Vélodrome, les raisons sont multiples à leurs yeux. Antoine Griezmann, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Luca Zidane et bien d’autres en ont parlé tour à tour.

L’Olympique de Marseille reste à ce jour l’unique club français à avoir remporté la Ligue des champions en 1993. L’exploit de l’OM a inspiré toute une génération et dispose d’une énorme cote de popularité dans l’hexagone, mais pas seulement. Malgré la dominance domestique du PSG depuis le rachat des Qataris en 2011, beaucoup conservent leur fidélité envers l’Olympique de Marseille.

Thauvin veut retrouver l’OM

C’est notamment le cas de Florian Thauvin. L’ancien joueur de l’OM n’a pas caché ses intentions au média Carré : revenir à l’Olympique de Marseille, son club de coeur. « Je pense que tout le monde connaît mon attachement à l’OM et ce que ça représente pour moi. J’y ai passé des années fantastiques. Ça ne dépend pas que de moi non plus. L’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire « The Last Dance » comme on dit à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel, mais c’est bien plus compliqué que ça et aujourd’hui, je pense vraiment à me concentrer sur moi, à revenir à mon meilleur niveau. Je pense à ma carrière. Et bien évidemment que si un jour, ça doit passer par l’OM, ce serait avec grand plaisir ». Le nom de Florian Thauvin revient avec insistance sur le marché des transferts dernièrement et pour Carré , le champion du monde tricolore a milité pour un retour en Ligue 1 et plus particulièrement à l’OM.

Griezmann : «J’aime l'OM et ses supporters et cela pourrait être une option pour le futur»

Mais il n’est pas le seul à rêver de l’OM. Au tout début de sa carrière professionnelle, Antoine Griezmann déclarait sa flamme à l’Olympique de Marseille en 2011. Depuis, Griezmann est devenu international français, champion du monde et meilleur buteur de l’histoire de l’Atletico de Madrid. Rien que ça. Mais l’OM semble garder une place spéciale dans son coeur comme il le concédait de son propre chef. « Je suis l'OM depuis petit, mais pour l'instant je prends beaucoup de plaisir avec la Real ». Voici une partie du message que Griezmann confiait à Marca avant d’entrer un peu plus dans le vif du sujet. « J'aime l'OM et ses supporters et cela pourrait être une option pour le futur mais pour l'instant, je suis titulaire avec la Real ».

Idole de Griezmann, Beckham avoue avoir été fou d’un maillot de l’OM

David Beckham a connu pas mal de clubs emblématiques au fil de sa carrière de 21 ans. À commencer par son club de coeur Manchester United, mais aussi le Real Madrid, le Milan AC et le PSG. Ayant terminé sa carrière au Paris Saint-Germain, Beckham a cependant avoué avoir été fan de l’OM et de son maillot dans les années 90. « Ce que je vais dire va être controversé parce que j’ai joué au PSG à la fin de ma carrière, mais il y avait ce maillot de l’OM avec un blanc brillant et les trois bandes bleues sur les épaules. Il était… Je ne sais plus comment j’ai fini par me retrouver avec mais c’était l’un de mes préférés. Je l’aimais beaucoup ».

Sadio Mané prêt à recaler le Real Madrid et Barcelone pour l’OM !

Sadio Mané est champion d’Europe avec Liverpool et champion d’Afrique avec le Sénégal. Cependant, bien qu’il ait pu évoluer à Liverpool ou encore au Bayern Munich, Mané n’a pas pu défendre les couleurs du club dont il est un fervent supporter depuis de longues années. Et en 2022, pendant le feuilleton qui a trouvé son dénouement par un transfert au Bayern Munich, Mané faisait passer le message d’amour suivant à l’OM. « Le Real Madrid ou le Barça ? Vous m'avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool. Je dirais que les deux équipes sont pas mal. Mais moi, je ne suis pas fan de ces équipes. Mon équipe, c'est Marseille ».

Comme Mané, Mahrez tient l’OM en haute estime

En octobre 2020, l’OM se mesurait à Manchester City dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des champions. L’occasion pour Riyad Mahrez, qui était à l’époque un membre à part entière de l’effectif de Manchester City, d’une nouvelle fois partager son amour pour l’Olympique de Marseille. « J'ai toujours dit que quand j'étais jeune j'étais un fan de l'OM, surtout à cause de mon père, mais demain je ne penserai qu'au match. Je joue pour Manchester City et je vais tout donner pour qu'on puisse gagner demain ».

Olivier Giroud, un amour générationnel pour l’OM

Olivier Giroud a une armoire à trophée bien remplie. La Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du monde, la Serie A, la Ligue 1 et des coupes nationales, Giroud a raflé ces récompenses en voyageant de club en club au cours de sa carrière. Vainqueur du championnat français avec Montpellier en 2012, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’a plus jamais joué en France depuis. Et cette saison, en conférence de presse, l’attaquant du Milan AC a fait un joli clin d’oeil à l’OM. « Concernant le Paris Saint-Germain, il n’y a jamais eu l’opportunité de signer pour Paris mais c’est un très grand club français comme un autre un peu plus au Sud (sourire) que je supportais quand j’étais petit (rires). Je suis de la génération 86 donc beaucoup de ma génération supportent ce club qui est situé un peu plus au Sud ».

Wesley Fofana, l’enfant du pays qui rêve de l’OM

Formé à l’ASSE, Wesley Fofana est un enfant de Marseille, étant né dans la cité phocéenne. À 23 ans, le défenseur central et international français a été bien plus explicite qu’Olivier Giroud. Non seulement il a mentionné l’OM, mais il a qualifié le club marseillais de « club de sa vie ». « Je suis un vrai fan, c'est le club de ma vie, c'est ce qui m'a fait aimer le foot depuis petit, je suis né supporter de l'OM, donc ça me tient à cœur, et je regarde à fond. Et allez l'OM ! ».

Fils de Zinedine Zidane, Luca veut faire ce qu’on son père n’a jamais fait à l’OM