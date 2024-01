Mercato - OM : Un joueur pousse pour son transfert à Marseille

Hugo Chirossel

Dans sa quête d’un latéral gauche, l’OM ne lâche pas Adrien Truffert. Bien que Julien Stéphan ait fermé la porte à son départ vendredi en conférence de presse, les négociations se poursuivent avec le Stade Rennais. La volonté du joueur, qui est très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille, pourrait faire la différence.

L’OM multiplie les pistes au poste de latéral gauche. Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivée cette semaine, Marseille est à la recherche d’un deuxième joueur à ce poste, afin de pallier le départ de Renan Lodi à Al-Hilal, et s’intéresse notamment au joueur du Stade Rennais Adrien Truffert.

Coup de bluff de Rennes pour Truffert ?

Alors que l’OM et Rennes seront opposés dimanche en 16e de finale de la coupe de France, Julien Stéphan a assuré vendredi en conférence de presse que le plan était de conserver Adrien Truffert au moins jusqu’à la fin de la saison. Malgré cette annonce, La Tribune OM indique que les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Truffert veut rejoindre l’OM