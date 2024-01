Mercato : PSG, OM… Bataille pour le retour de Zidane ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas repris du service. Pourtant, les rumeurs n’ont pas manqué, alors que la légende française a notamment été annoncée du côté du PSG mais également de l’OM. Deux destinations évoquées par son fils Luca. Selon vous, l’un de ces clubs peut-il à terme le convaincre ?

Quand Zinedine Zidane retrouvera-t-il un banc de touche ? Annoncé aux quatre coins du monde depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Français est toujours sans club. Parmi les pistes évoquées, on retrouve le PSG mais également l’Olympique de Marseille. Le Qatar a toujours rêvé de mettre un jour la main sur l’emblématique numéro 10 des Bleus tandis que ce dernier n’a jamais caché son attachement à l’égard du club phocéen. À en croire son fils Luca Zidane, l’un de ces deux clubs aurait un avantage.

« Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué »

« Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué (rires) », a indiqué le gardien d’Eibar, interrogé par le média Carré .

L’OM ou le PSG pour Zidane ?