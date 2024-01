Mercato - OM : Benatia à l’origine d’un gros transfert à Marseille ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien international marocain, Mehdi Benatia a remplacé Javier Ribalta dans l'organigramme marseillais. Le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria vit son premier mercato hivernal et n'hésiterait pas à prodiguer quelques conseils au président de l'OM. Selon certains journalistes, l'ancien du Bayern Munich aurait pu jouer un rôle dans le dossier Vitinha, cher à Longoria.

Javier Ribalta parti, Pablo Longoria a dû dénicher un nouveau conseiller sportif. Son choix s'est arrêté sur Mehdi Benatia, ancien joueur devenu agent. « Ce n’est pas la même chose quand un joueur écoute Medhi Benatia ou Gennaro Gattuso qu’un joueur qui écoute Longoria. Pour le mercato, on a créé une commission sportive dans laquelle on a eu des discussions comme comment renforcer l’effectif à moyen et long terme » a justifié le président de l'OM. L'ancien international marocain a très vite été mis dans le bain puisque le mercato hivernal a démarré quelques jours après son arrivée.

« Il y a une bonne entente »

Pour l'heure, la première expérience de Benatia se passe comme sur des roulettes. L'entente avec Pablo Longoria serait idéale. « Qui gère le mercato ? Les deux. Il y a une bonne entente. C’est vrai que Benatia a joué un grand rôle dans l’arrivée de Faris Moumbagna. Mais il y a une bonne connexion entre les deux hommes » a confié Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport.

Un rôle de Benatia dans le dossier Vitinha ?