Mercato - OM : Longoria tente un retour, des contacts sont révélés

L'OM enchaîne les échecs lors de ce mercato hivernal. A la recherche d'un latéral gauche, Pablo Longoria multiplie les pistes sans pour autant parvenir à trouver la clés. Alors, le président marseillais a décidé de ressortir des dossiers plus facile à conclure, notamment celui de Nuno Tavares, prêté à l'OM la saison dernière.

Urgence à l'OM. Après le départ de Renan Lodi à Al-Hilal, le club marseillais se doit de mettre la main sur un latéral gauche, la recrue Ulisses Garcia n'étant qu'une doublure. Dernièrement, les pistes se sont multipliées. Adrien Truffert (Rennes), Josh Doig (Hellas Vérone), Jaouen Hadjam (FC Nantes) ont été contactés, mais aucun ne rejoindra l'OM. Une situation qui pousse Pablo Longoria à envisager le retour de Nuno Tavares, déjà prêté par Arsenal à Marseille la saison dernière et aujourd'hui cédé à Nottingham Forrest.

Les discussions sont confirmées par Nuno Tavares

Lors d'un live Twitch , Thibaud Vézirian a confirmé des contacts avec Nuno Tavares, qui ne fermerait pas porte à un retour à l'OM. « D’après les infos que j’ai auprès de l’entourage de Nuno Tavares, il a bien été contacté par l’Olympique de Marseille. Il s’entend mieux avec le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, mais il n’est pas dans une atmosphère qui lui plaît particulièrement là-bas » a déclaré le journaliste.

