Mercato - OM : Gattuso reçoit un ultimatum de la part d'un joueur

Depuis le début de la saison le gardien titulaire de l'OM, Pau Lopez, peine à trouver de la continuité dans ses performances. Arrivé en doublure de son compatriote espagnol à l'été 2022, Ruben Blanco ambitionne de devenir numéro un à l'avenir. En tout cas, c'est la raison principale pour laquelle l'ancien du Celta Vigo continue d'envisager sa carrière Marseille.

Portier numéro un de l'OM depuis son arrivée à l'été 2021, Pau Lopez est loin d'être indétrônable. Malgré son statut de titulaire indiscutable dans les buts olympiens, le gardien espagnol de 29 ans manque fréquemment de régularité dans ses prestations cette saison. De fait, sa légitimité pourrait être rapidement remise en question. D'autant que derrière, la motivation est de mise.

«J'ai décidé de rester malgré ça»

Présent en conférence de presse ce vendredi avant de défier Rennes en Coupe de France dimanche soir (21h05), Ruben Blanco s'est exprimé sur son rôle de gardien remplaçant. « Non, il n'y a pas de frustration. Quand on commence la semaine, mon intention est de jouer le match même si Pau Lopez joue pratiquement à chaque fois. Cela ne m'influence pas dans ma façon de penser. Je ne suis pas fou mais j'ai la motivation de pouvoir jouer. J'ai décidé de rester malgré ça. J'ai des objectifs chaque semaine » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport .

«Si je ne pensais pas pouvoir inverser la situation, il faudrait que j'aille ailleurs»