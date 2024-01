Mercato - PSG : Réunion au sommet annoncée pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix. Depuis le début du mois de janvier, il peut également débuter les négociations avec qui il veut. Il reste tout de même officiellement un joueur du PSG et son avenir devrait s'éclaircir dans les prochains jours, même si une précédente réunion n'a rien donné.

En juillet prochain, Kylian Mbappé portera-t-il la tunique blanche du Real Madrid ou le maillot du PSG ? Cette question reste pour le moment sans réponse et il semble que personne, pas même le Bondynois, ne sait quelle sera l'issue de ce feuilleton.

Réunion entre NAK et Mbappé

D'après les informations de Paristeam.fr, une réunion aurait eu lieu entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et Kylian Mbappé. Le but de cette réunion était de discuter de l'avenir et surtout de savoir ce que comptait faire le numéro 7 parisien cet été.

Mbappé n'a pas encore décidé de son avenir

Cette question a donc été posée à Kylian Mbappé qui n'aurait pas donné de réponse claire. L'avenir du meilleur buteur de l'histoire du PSG est donc encore flou. Néanmoins, le PSG reste calme dans cette situation et attend la décision de Mbappé pour savoir si un nouveau contrat doit être préparé ou s'il faut rechercher un nouveau joueur.