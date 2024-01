Mercato - OL : Un «extraterrestre» débarque à Lyon !

La rédaction

Dans le dur cette saison, l'OL s'est montré particulièrement actif sur le mercato d'hiver en vue de redresser la barre pour cette deuxième partie de saison. Alors qu'il a déjà attiré trois joueurs, le club rhodanien a officialisé la venue de l'attaquant de La Gantoise, Gift Orban, qualifié d'«extraterrestre» par certains.

Une chose est sûre, l'OL n'a pas traîné cet hiver. Auteur d'une première partie de saison catastrophique, le club rhodanien s'est activé lors de ce mercato, enrôlant quatre nouveaux joueurs. Le dernier en date, Gift Orban, a été déniché de La Gantoise, en Belgique, moyennant 13M€ environ. Un bon coup réalisé par l'OL ?

«Si on parle du Gift Orban de la saison dernière, c’était vraiment un extraterrestre»

Invité sur RMC Sport , le journaliste belge, Guillaume Gautier, s'est exprimé sur le nouvel attaquant rhodanien. « Si on parle du Gift Orban de la saison dernière, c’était vraiment un extraterrestre. Je pense qu’il a mis 20 buts en 21 matchs, quelque chose comme ça. Des buts complètement fous. Il était non seulement en feu mais tout ce qu’il tentait, ça réussissait. Il a mis beaucoup de buts incroyables, il est très puissant sur les appuis, il peut rendre un défenseur fou avec le ballon dans les pieds » .

Orban dans le dur cette saison