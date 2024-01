Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris ? Son agent confirme

Axel Cornic

Avec la blessure de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain pourrait revoir ses plans sur le mercato, allant recruter un nouveau défenseur central après Lucas Beraldo. Plusieurs pistes ont été évoquées et notamment celle menant à Dávid Hancko, international slovaque de 26 ans qui est considéré comme l’une des révélations de la saison en Eredivisie, avec Feyenoord.

Déjà handicapé par les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, qui n’ont pas joué le moindre match cette saison, Luis Enrique doit faire face à un autre coup dur. Milan Skriniar, troisième joueur le plus utilisé au PSG derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé, sera absent au moins trois mois et ne devrait donc revenir qu’en fin de saison.

PSG : Comment Mbappé est passé du Real Madrid à «faire le ménage» https://t.co/2rv1OxCzx3 pic.twitter.com/a7Ivfjthop — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« Le PSG et Liverpool ? Je suis en contact non seulement avec ces deux clubs, mais aussi avec d'autres »

Au sein du PSG on a ainsi cherché une solution sur le mercato et plusieurs médias ont parlé de contacts avec Dávid Hancko et son entourage. Des informations finalement confirmée par son agent. « Le PSG et Liverpool ? Je suis en contact non seulement avec ces deux clubs, mais aussi avec d'autres qui se penchent sur la situation de David » a expliqué Branislav Jasurek, au média tchèque TN . « J'estime qu’il y a entre 80 à 90 % de chances que David reste à Rotterdam cet hiver, car Feyenoord se bat pour la Ligue des Champions ».

« S’il est transféré, ce sera dans un grand club »