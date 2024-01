Mercato - PSG : Feu vert pour la prochaine star ?

Thomas Bourseau

Joshua Kimmich a fait ses débuts en tant que joueur du Bayern Munich à l’âge de 20 ans en 2015. Neuf ans plus tard, le latéral droit reconverti milieu défensif pourrait quitter la Bavière… pour le PSG ? Le club parisien serait sur les rangs pour l’été prochain, moment où Kimmich pourrait donner son aval pour un transfert.

Joshua Kimmich a été l’un des noms les plus ronflants à avoir été lié au mercato du PSG cet hiver. Il en a été de même avec Bruno Guimarães, Casemiro ou plus récemment Karim Benzema. Cependant, aucune de ces stars ne devrait arborer la tunique du Paris Saint-Germain lors de cette seconde partie de saison.

«Il n'a pas dit «non» à un transfert en été»

Néanmoins, pour ce qui est de Joshua Kimmich, dont l’intérêt a été révélé par L’Équipe et confirmé dans la foulée par RMC Sport, un transfert de l’international allemand de 28 à la prochaine intersaison ne serait pas utopique d’après le journaliste de Sport BILD Christian Falk qui a fait un point via sa rubrique pour CaughtOffside . « La star du Bayern est son propre agent, vous devez donc parler à Kimmich si vous voulez le recruter ! J'ai parlé à Kimmich et son opinion, pour le moment, est qu'un transfert en janvier n'est pas une option, mais il n'a pas dit « non » à un transfert en été ».

Mercato - PSG : Surprise, le transfert d'un crack va tomber à l'eau ? https://t.co/8H12Q2ENTa pic.twitter.com/SACM0oVPYw — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Le PSG au bras de fer avec Newcastle pour Kimmich