Mercato - PSG : Une piste activée en urgence, un transfert de dernière minute prend forme?

D'ici la fin du mercato d'hiver, le PSG espère toujours recruter un défenseur central, malgré l'arrivée de Lucas Beraldo au début du mois de janvier. Dans cette optique, la grande priorité du club de la capitale se nomme Leny Yoro, mais le LOSC ne semble pas avoir l'intention de lâcher son jeune défenseur central. Par conséquent, Luis Campos active plusieurs plans de secours.

C'est la priorité du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale n'a pas l'intention d'attirer un milieu de terrain d'ici le 31 janvier. En revanche, l'arrivée d'un défenseur central est attendue, notamment pour compenser les absences longue durée de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe.

Leny Yoro reste la priorité du PSG

Dans cette optique, la grande priorité du PSG est d'ores et déjà connue puisqu'il s'agit Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans a réalisé une excellente première partie de saison avec le LOSC et se retrouve dans le viseur de grands clubs européennes, ce qui pousse le PSG à s'activer afin de devancer la concurrence. Mais les Dogues sont assez fermes sur le sujet et refusent de vendre durant le mois de janvier.

Un nouveau plan B activé en Italie ?