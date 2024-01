Mercato - PSG : Une réponse très cash est lâchée pour le «nouveau Varane»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato d'hiver, le PSG espère être en mesure de recruter un défenseur central supplémentaire afin de compenser les absences longue durée de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Dans cette optique, la priorité du club parisien se nomme Leny Yoro. Présenté comme le «nouveau Varane», le défenseur du LOSC est très apprécié à Paris, mais Olivier Létang ne compte pas le vendre.

C'est désormais la priorité du PSG sur ce mercato d'hiver. Le club de la capitale souhaite absolument recruter un nouveau défenseur central afin de compenser les blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Ainsi, malgré l'arrivée de Lucas Beraldo, recruté pour 20M€, Luis Campos continue de scruter le marché des axiaux avec une priorité bien claire, à savoir recruter Leny Yoro, auteur d'une très belle première partie de saison au LOSC. Seul problème, Olivier Létang n'est visiblement pas ouvert à la discussion.

Létang ferme encore la porte pour Yoro

« Je suis surpris et amusé par toute cette agitation inventée par certains, qui ne correspond pas à la réalité mais à une telenovela. La situation est très claire, nous sommes très calmes et Leny, avec lequel je parle toutes les semaines, aussi. Notre position n'a pas changé, aucune discussion en janvier, j'ai refusé de parler d'un transfert avec des clubs intéressés car je veux que l'on se concentre sur le sportif et nos objectifs », assure le président du LOSC dans les colonnes de L'EQUIPE .

Le PSG prêt à lâcher 50M€, mais...