Un attaquant signe à l’ASSE, il n’en revient pas

Très actif pour densifier son secteur offensif, l’ASSE a recruté deux nouveaux joueurs, tous les deux prêtés par Augsbourg à savoir Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku. Ce dernier vient d’ailleurs d’être présenté à la presse et revient sur les coulisses de son transfert, confirmant qu’il a été ravi d’apprendre l’intérêt stéphanois.

Cet hiver, l'objectif principal de l'ASSE était de renforcer son secteur offensif, ce qui est devenu encore plus important avec le départ de Gaëtan Charbonnier et la grave blessure de Stéphane Diarra. Ainsi, les Verts se sont tournés vers Augsbourg pour attirer en prêt deux anciens attaquants de Ligue 1, à savoir Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku. Ce dernier était d'ailleurs présenté en conférence de presse ce vendredi et il n'a pas caché sa joie.

Mbuku s'enflamme pour son arrivée à l'ASSE

« Quand Loïc m’a appelé, j’étais ravi de rejoindre Saint-Étienne, avec une équipe qui a une grande histoire. Vu ma situation, je n’ai pas réfléchi. C'est surtout de jouer la montée qui m'a donné envie de rejoindre le club, et d’atteindre l’objectif du top 5 », confie-t-il devant les médias, avant de poursuivre.

«Physiquement, je suis bien»