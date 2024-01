Mercato - OM : Longoria vend la mèche pour un transfert à 15M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D’ici la fin du mercato, l’OM devrait encore s’activer, notamment dans le sens des départs. En effet, plusieurs joueurs sont susceptibles de partir, y compris Ismaïla Sarr qui intéresse fortement Marcelino désormais sur le banc de Villarreal. Interrogé sur ce dossier, Pablo Longoria se montre évasif et ne ferme pas la porte à un départ.

Bien décidé à renflouer ses caisses malgré la vente de Renan Lodi, l'OM pourrait boucler plusieurs départs d'ici la fin du mercato, y compris celui d'Ismaïla Sarr dont le nom circule du côté de Villarreal où il est très apprécié par son ancien entraîneur Marcelino. L'OM serait prêt à écouter les offres avoisinant les 15M€, et les déclarations de Pablo Longoria peuvent laissent penser que la porte est ouverte.

Nouvelle galère pour l’OM et son mercato https://t.co/erDxY0MTq5 pic.twitter.com/QTcMs3fOP5 — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Longoria ne ferme pas la porte pour Sarr

« Il n'y a pas d'offre officielle, il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de conversations informelles sans rien de concret pour le moment. La situation d'Ismaïla Sarr est celle d'un joueur qui possède d'importantes qualités dans cette équipe. Certains joueurs ont été plus pénalisés en ce moment en raison des changements de système en 3 défenseurs. Je pense que c'est une situation qui doit être étudiée en consultation avec les joueurs, étant donné qu'il y a quelques possibilités, particulièrement parce que je considère que les plans initiaux avec Ismaila Sarr et le système de jeu que nous avions planifié pour la saison de Marcellino avec les formations 4-2-3-1 ou 4-4-2 étaient quelque chose de différent, modifiant ainsi sa participation et sa position sur le terrain en ce moment », explique le président de l’OM en conférence de presse.

«C'est ouvert à la discussion avec les joueurs»