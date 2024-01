A la CAN, il réclame son départ de l’OM !

Thomas Bourseau

Ismaïla Sarr (25 ans) pourrait ne pas s’éterniser à l’OM. Engagé avec le Sénégal pour la Coupe d’Afrique des nations, l’ailier de l’Olympique de Marseille plairait à Marcelino qui a rebondi à Villarreal après avoir déposé sa démission en septembre dernier au club phocéen. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude, et en parallèle, Sarr aurait déjà décidé.

Une aventure de six mois et puis s’en va ? Recruté l’été dernier à Watford pour la somme de 13M€ environ, Ismaïla Sarr pourrait déjà plier bagage avant la clôture du mercato hivernal le 31 janvier prochain. En effet, ayant été son coach l’espace de quelques à l’OM avant sa démission le 20 septembre dernier, Marcelino en pincerait pour Sarr et aimerait le récupérer à Villarreal comme Relevo le dévoilait jeudi.

Longoria : « Il n'y a pas d'offre concrète», discussions du prêt de Sarr à Villarreal ?

En conférence de presse, Pablo Longoria calmait temporairement le jeu ces dernières heures au sujet du feuilleton Ismaïla Sarr. « Il n'y a pas d'offre concrète, mais c'est une chose qui doit être étudiée avec le joueur, le système de jeu est différent et ça change sa participation. On est content de son niveau, on croit en ses caractéristiques, mais c'est ouvert » . D’après Fabrizio Romano, ladite offre inexistante évoquée par le président de l’OM serait bien arrivée à Marseille.

Ismaïla Sarr aurait déjà donné son accord pour aller à Villarreal