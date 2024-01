Mercato - OM : Surprise, un transfert à 5M€ est refusé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à poursuivre son dégraissage après avoir vendu Renan Lodi pour un peu plus de 20M€, l'OM compte notamment sur le départ de Luis Henrique, revenu de son prêt à Botafogo le 1er janvier. Cependant, Pablo Longoria ne compte pas brader son joueur et aurait refusé une offre de 5M€.

Très actif sur le mercato, l'OM a enregistré les arrivées de Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, en attendant la signature de Quentin Merlin qui semble désormais imminente. Par conséquent, le club phocéen souhaite désormais dégraisser en plus du départ de Renan Lodi qui s'est engagé pour 20M€ avec Al-Hilal.

L'OM repousse une offre pour Luis Henrique

Dans cette optique, plusieurs joueurs son concernés par un éventuel départ, à commencer par Luis Henrique. Revenu de son prêt à Botafogo le 1er janvier, l'attaquant brésilien ne sera pas retenu, mais selon les informations de La Provence , l'OM a refusé une première offre transmise par l'Atlético Mineiro et estimée à 5M€ (+500 000€ de bonus).

Longoria attend 8M€