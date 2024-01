Mercato - PSG : C'est terminé, Paris règle ce transfert

Arnaud De Kanel

Après un début de feuilleton, le PSG a finalement tout réglé dans le dossier Gabriel Moscardo. La blessure au pied du milieu de terrain et le forcing de son président pour qu'il reste n'ont pas refroidi le club de la capitale qui n'a pas attendu cet été pour recruter Moscardo.

Le PSG tient sa deuxième recrue hivernale ! Après Lucas Beraldo, une autre pépite brésilienne débarque dans la capitale en la personne de Gabriel Moscardo. Un véritable risque pris par le PSG puisque le milieu de terrain va se faire opérer du pied et il ratera les quatre prochains mois de compétition. Le transfert aurait donc pu attendre l'été prochain afin d'avoir plus de garanties mais les dirigeants parisiens étaient visiblement pressés car il a été officialisé jeudi.

Mercato - PSG : Le transfert de Dembélé à l’origine d’un malaise à Barcelone ? https://t.co/TAQSouoQVz pic.twitter.com/vtTn0pdUwu — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Moscardo au PSG, c'est officiel

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison », écrit dans un communiqué le PSG qui a déboursé 20M€ + 2M€ de bonus pour se l'offrir. Il compte bien convaincre Luis Enrique l'été prochain.

«J'espère avoir une bonne relation avec l'entraîneur»