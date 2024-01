PSG : Deux renforts négociés par Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Actuellement, le PSG doit faire avec de nombreuses absences. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, mais aussi Milan Skriniar sont blessés. De plus, Kang-in Lee et Achraf Hakimi sont actuellement avec leurs sélections pour la Coupe d’Asie, et la CAN. Ils pourraient être absents jusqu’à mi-février, ce qui ne fait pas les affaires du coach parisien. Mais justement ce dernier a réussi à négocier le retour des deux internationaux.

Pour le moment, le PSG n'a enregistré qu'un renfort lors du mercato hivernal. C'est le jeune Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo, pour la somme de 20M€. De l'autre côté, le club de la capitale doit faire face à de nombreuses blessures, et absences. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Paris, à l'aube du début des matches à élimination directe en Ligue des champions.

Hakimi et Lee sont en sélection

Le PSG aurait donc grand besoin d'autres renforts, tant la liste des absents est longue. En défense, le club de la capitale doit se passer de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, et Achraf Hakimi. Les trois premiers sont blessés, alors que le quatrième dispute actuellement la CAN avec le Maroc. Kang-in Lee est aussi indisponible, puisqu'il participe à la Coupe d'Asie, avec la Corée du Sud.

Luis Enrique a négocié les retours de Lee et Hakimi