PSG : Il annonce le grand rival de Mbappé, c’est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'éclosion de Kylian Mbappé et Erling Haaland qui affolent les compteurs, les deux attaquants sont annoncés comme les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Néanmoins, selon Fabio Capello, c'est un autre joueur qui sera le grand rival de l'attaquant du PSG, à savoir un certain Jude Bellingham, impressionnant avec le Real Madrid.

«Les deux joueurs qui vont se battre comme Messi et Cristiano l'ont fait sont Mbappé et Bellingham»

« Pour moi, les deux joueurs qui vont se battre comme Messi et Cristiano l'ont fait sont Mbappé et Bellingham », assure le technicien italien dans une interview accordée à MARCA , avant de préciser les raisons qui le poussent à choisir Jude Bellingham plutôt qu'Erling Haaland.

«Ils ont tous les deux plus de qualités techniques que Haaland»