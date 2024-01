Mercato - PSG : Il recale Zidane… et Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le choix de Kylian Mbappé se fait encore attendre, deux options semblent être en concurrence à savoir une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Pour la seconde option, il faut également attendre de savoir si le club merengue est disposé à recruter le capitaine des Bleus. Selon Fabio Capello, le Real a d'ailleurs plutôt intérêt à miser sur un avant-centre.

Le feuilleton Mbappé tient une nouvelle fois en haleine les fans de football. Et pour cause, l'attaquant du PSG est en fin de contrat en juin prochain et il peut donc rejoindre le club de son choix. Le Real Madrid fait évidemment parti des prétendants, mais encore faut-il que la direction madrilène revienne à la charge. Ancien entraîneur de la Casa Blanca , Fabio Capello explique d'ailleurs que l'effectif de Carlo Ancelotti a plus besoin d'un avant-centre que d'un joueur du profil de Kylian Mbappé. Le technicien italien conseille donc à son ancien club de ne pas miser sur l'attaquant du PSG. Un choix difficile, mais qu'il avait lui-même fait avec un certain Zinedine Zidane.

Capello a recalé Zidane...

« Lorsque j'entraînais Milan, nous avons joué un jour contre Bordeaux, qui avait un jeune joueur très, très bon, qui s'appelait Zidane. Mais j'avais déjà un bon joueur à ce poste, Donadoni, et je n'avais pas besoin d'un autre joueur à ce poste. Nous avons donc signé le joueur dont nous avions besoin pour notre équipe, à savoir un avant-centre », révèle Fabio Capello dans une interview accordée à MARCA avant de revenir plus en détails sur la situation de Kylian Mbappé.

... et conseille au Real d'en faire de même avec Mbappé