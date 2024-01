Vente OM : L’Arabie Saoudite annonce une très mauvaise surprise aux Marseillais

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La vente de l'OM est un sujet récurrent depuis maintenant plusieurs mois, et l'Arabie Saoudite fait figure de favorite au grand projet de rachat du club phocéen. À ce titre, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale, a confirmé cette possibilité avec l'OM mais ouvre également la porte à un autre club de Ligue 1 qui figure également sur les tablettes.

Et si l'OM changeait de main dans un avenir proche ? Propriétaire du club depuis 2016, l'homme d'affaires américain Frank McCourt a toujours nié en bloc cette possibilité lorsqu'il a été interrogé, et pourtant, certains journalistes affirment avec force qu'un deal est en préparation avec l'Arabie Saoudite. Grâce à ses financiers très importants, le pays pourrait donc parvenir à s'implanter en France comme l'avait fait le Qatar en 2011 avec le PSG. Sauf que l'OM n'est pas la seule option envisagée par les Saoudiens...



L'AS Monaco pourrait faire de l'ombre à l'OM

Interrogé par Le Média Carré, le prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale d'Arabie Saoudite, confirme la possibilité d'un rachat de l'OM, mais précise également que l'AS Monaco est en concurrence : « C’est un bon placement d’investir en France, à Marseille ou à Monaco. Ces équipes sont performantes. Et peut-être, dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe ».

« Racheter l’AS Monaco ? Bien sûr que c’est possible »