Avant Mbappé, le Real Madrid passe à l’action pour la signature d’une star

Bien que l’on ne soit qu’au mois de janvier, le Real Madrid se projette déjà sur la saison prochaine et sur les contours de son effectif. En attendant de connaître l’issue du feuilleton Kylian Mbappé, les Merengue ont décidé de ne pas recruter au milieu de terrain et comptent prolonger Toni Kroos.

Désormais âgé de 34 ans, Toni Kroos se pose forcément des questions sur la suite de sa carrière. La saison dernière, l’Allemand avait laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite, avant de finalement rempiler pour une saison supplémentaire avec le Real Madrid, ce qui pourrait de nouveau être le cas cette année.

Pas de recrue au milieu, le Real Madrid veut prolonger Kroos

D’après les informations de la Cadena SER , le Real Madrid n’a pas prévu de recruter un milieu de terrain supplémentaire pour la saison prochaine. Un secteur de jeu dans lequel les Merengue peuvent compter sur Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Federico Valderde, Dani Ceballos, voire Brahim Diaz, et peut-être sur Toni Kroos. Selon la radio espagnole, le Real Madrid a l’intention de lui faire une offre afin qu’il prolonge son contrat d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2025.

Modric vers un départ ?