Mercato : Comme Benzema, il va claquer la porte !

Thomas Bourseau

Karim Benzema s’en est allé en légende du Real Madrid et en tant que détenteur du Ballon d’or à l’été 2023, après quatorze années passées dans la capitale espagnole. Autre icône du club merengue, Luka Modric devrait, comme Benzema, plier bagage à l’issue de son contrat en fin de saison.

Luka Modric est sans contestation possible une légende du Real Madrid. Vainqueur de cinq Ligues des champions avec le club merengue, il a aussi remporté le Ballon d’or en 2018 et est resté fidèle à la Casa Blanca pendant plus de dix ans. Karim Benzema en a fait de même en remportant pour sa part le Ballon d’or en 2022.

Un an après Benzema, place au départ de Modric du Real Madrid ?

Cependant, Karim Benzema n’est plus le capitaine du Real Madrid puisqu’il s’en est allé en Arabie saoudite à l’expiration de son contrat à la dernière intersaison en choisissant de relever le challenge d’Al-Ittihad. Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Luka Modric devrait à son tour, comme Benzema avant lui, plier bagage. C’est du moins l’information communiquée par Relevo ces dernières heures.

Modric : «J’essaie de profiter de chaque jour, de chaque séance d’entraînement»