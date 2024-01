Mercato - PSG : Il jette l’éponge pour un transfert avec Paris ?

Thomas Bourseau

C’est l’un des dossiers chauds du PSG qui ne cesse d’animer le mercato hivernal du club de la capitale. Cependant, à l’approche de la clôture de la session des transferts, force est de constater que Nordi Mukiele pourrait finalement ne pas être transféré au Bayern Munich. Et la déclaration de Thomas Tuchel n’augure rien de bon pour la suite de l’opération.

Depuis le début du mercato hivernal, la situation de Nordi Mukiele est vivement commentée sur le marché des transferts. En effet, le polyvalent défenseur du PSG est courtisé par le Bayern Munich. Cependant, la volonté initiale de prêt avec option d’achat du champion d’Allemagne pour le Français a été repoussée par le PSG qui, comme le10sport.com vous l’a révélé le 8 janvier dernier, ne comptait absolument pas prêter Mukiele : un transfert ou rien pour la recrue estivale de 2022 du Paris Saint-Germain.

Ça se complique entre le PSG et le Bayern pour le transfert de Mukiele

Depuis, le feuilleton Nordi Mukiele a connu son lot de rebondissements. Pour autant, malgré les discussions, il semblerait que le départ de Mukiele soit de plus en plus compliqué pour le Bayern Munich pendant ce mercato hivernal. C’est en effet ce que Sky Deutschland a assuré vendredi. Malgré le souhait de Mukiele de s’engager en faveur du Bayern Munich, les positions entre les deux clubs au niveau des modalités de l’opération semblent trop importantes.

Mercato - PSG : Luis Enrique en rêve, ce sera 50M€ https://t.co/fO5OgurDCS pic.twitter.com/ikVM67CsSs — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Tuchel : «Si rien ne se passe, nous ne dévierons pas de nos objectifs et nous essaierons de les atteindre avec l'effectif actuel»