Mercato - PSG : Viré par le Qatar, il peut plomber un transfert

Alexis Brunet

Le PSG a pour le moment été sage lors du mercato hivernal, en ne mettant la main que sur Lucas Beraldo. Mais tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale serait ainsi intéressé par Kieran Trippier. Problème le Bayern Munich l'est aussi, et Thomas Tuchel a même validé le profil du latéral anglais.

Le PSG a de gros soucis en défense. Le club de la capitale doit faire avec de nombreuses absences. Alors que Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont absents depuis plusieurs semaines, c'est dernièrement Milan Skriniar qui a rejoint l'infirmerie, et qui est forfait pour les trois prochains mois.

Le PSG serait intéressé par Trippier

Le PSG cherche donc à recruter en défense. En plus de Lucas Beraldo, qui a déjà rejoint Paris, le club de la capitale penserait à Kieran Trippier pour renforcer son couloir droit. Le titulaire du poste, Achraf Hakimi dispute actuellement la CAN avec le Maroc et pourrait donc être absent jusqu'au 11 février, alors que son remplaçant Nordi Mukiele pourrait partir au Bayern Munich.

Tuchel a validé la piste Trippier

D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Bayern Munich veut mettre la main sur Nordi Mukiele, mais les négociations avec le PSG s'éternisent. Les dirigeants allemands ont donc activé d'autres pistes, dont celle menant à Kieran Trippier. Le coach de la formation bavarois, et ancien entraîneur du PSG, Thomas Tuchel aurait même déjà validé le profil du joueur de Newcastle. De quoi faire avancer le dossier.