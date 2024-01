Mercato : L'OM vise un coup à 0€ !

Axel Cornic

La fin de ce mercato hivernal est bouillante à l’Olympique de Marseille, avec notamment le départ de Vitinha vers le Genoa. Mais Pablo Longoria penserait déjà à l’été 2024 et serait prêt à réactiver une vieille piste avec Daichi Kamada, qui semble être en difficulté du côté de la Lazio cette saison.

Ancien recruteur, Pablo Longoria aime tout particulièrement les périodes de mercato et il l’a montré une nouvelle fois cet hiver, avec plusieurs coups bouclés à l’OM. Le milieu a notamment été l’un des chantiers de ce mois de janvier, avec Jean Onana qui est arrivé en provenance de Besiktas.

Mercato - OM : Il dit non pour son transfert https://t.co/UvcQFt6oEi pic.twitter.com/oxK1lEn23A — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Retour de la piste Kamada

Ce secteur devrait être encore dans le viseur de Pablo Longoria pour le mercato estival 2024, puisque la presse italienne a relancé ce mercredi une ancienne piste. D’après les informations de Il Messaggero , l’OM garderait un œil sur Daichi Kamada, qui avait préféré rejoindre la Lazio il y a seulement quelques mois. Un pari raté, puisque l’international japonais ne joue que très peu sous les ordres de Maurizio Sarri et depuis le 7 janvier dernier il a tout simplement disparu de la circulation.

Un contrat qui pourrait arranger l’OM

Convoqué pour les quatre dernières rencontres de la Lazio (2 en Serie A, 1 en Coppa Italia et 1 en Supercoppa italiana), Kamada n’a pas joué la moindre minute, restant donc sur le banc. Une situation qui agacerait les dirigeants, puisque le milieu de terrain de 27 ans pourrait bien décider de claquer la porte en fin de saison si ça ne change pas ! Car le contrat signé l’été dernier ne dure qu’un an et l’option de de deux saisons supplémentaires ne serait activable que par le joueur. L’OM pourrait donc l’avoir sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert, même s’il faudra composer avec la concurrence du FC Valence et de la Real Sociedad.