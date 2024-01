Kylian Mbappé tient le transfert d’un crack au PSG entre ses mains

Thibault Morlain

Comme en 2022, le PSG espère convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat et ainsi poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Le Français snobera-t-il alors encore une fois le Real Madrid ? Rien n’est encore acté pour l’avenir de Mbappé, mais voilà que si le PSG réussi à garder sa star, un transfert prévu pour l’été 2024 pourrait tomber à l’eau. Explications.

Kylian Mbappé a une décision à prendre. En fin de contrat au PSG, l’international français peut encore prolonger à Paris, à moins qu’il ne décide de partir libre. Si tel était le cas, on pourrait alors le voir rejoindre le Real Madrid. Mais rien n’est encore acté concernant Mbappé et voilà que sa décision pourrait impacter d’autres transferts au PSG et à Madrid.

A défaut de Mbappé, le Real Madrid foncera sur Yoro

Selon les informations d’Andres Onrubia, les avenirs de Kylian Mbappé et Leny Yoro, prodige du LOSC, pourraient bien être liés. En effet, échangeant avec Iñaki Angulo sur Twitch , le journaliste AS fait savoir que si le Real Madrid voit Mbappé lui filer sous le nez cet été, tous les efforts seront concentrés sur le transfert de Yoro. Ce qui ne devrait pas faire les affaires du PSG…

Le PSG a pris rendez-vous pour l’été 2024

Se heurtant à un mur pour le transfert de Leny Yoro cet hiver, le PSG a décidé d’adopter une nouvelle position. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale a déjà prévu de revenir à la charge l’été prochain pour boucler le transfert du crack du LOSC. Mais voilà qu’entre Mbappé et Yoro, le PSG pourrait bien ne pas avoir les deux…