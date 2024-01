Un plan à 15M€ dévoilé pour ce transfert au PSG

Axel Cornic

Ecarté du groupe depuis la première journée de Ligue 1 et huit petites minutes face au FC Lorient (0-0), Hugo Ekitike ne rentre définitivement pas dans les plans de Luis Enrique et il est logiquement poussé vers la sortie en cette fin de mercato. Selon nos informations trois clubs sont actuellement sur le coup, mais un quatrième pourrait bien faire irruption dans les négociations.

Il est loin le temps où Hugo Ekitike enchainait les buts avec le Stade de Reims et était considéré comme l’une des promesses du football français. La marche a peut-être été trop haute au PSG, où après seulement une saison et demie il est déjà persona non grata.

La Roma après Francfort, Nottingham et Wolverhampton ?

En froid avec la direction après un mercato estival agité, plus utilisé par Luis Enrique depuis le 12 aout 2023, Hugo Ekitike est obligé de partir pour se relancer. Son manque de temps de jeu ne semble pas avoir baissé sa cote à l’étranger, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’il y a actuellement trois clubs prêts à l’accueillir en ce mercato hivernal. Il s’agit de Wolverhampton, de l’Eintracht Francfort et de Nottingham Forest.

Cet été plutôt que pour cet hiver