Mercato : Le départ de Mbappé acté au PSG ? Cet indice le confirme

La date fatidique du 30 juin 2024 approche à grand pas et avec elle la fin du contrat de Kylian Mbappé. Selon nos informations aucune décision définitive n’a encore été prise par la star française, mais plus le temps passe et plus le danger grandit pour le Paris Saint-Germain, qui semble avoir décidé de prendre les devants.

On pourrait bien vivre les derniers mois de Kylian Mbappé au PSG. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et les débats font rage autour de son avenir, avec la presse espagnole qui a relancé la piste Real Madrid. La priorité des Parisiens est évidemment de garder sa star, mais un départ se précise de jour en jour...

Vente OM : Alerte au PSG, l’Arabie Saoudite va frapper fort ? https://t.co/SX0sa8g6LJ pic.twitter.com/8P2XoWgW9U — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Le PSG se renseigne pour Leão

Et les informations de la presse italienne pourraient bien confirmer ce scénario, même si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que rien n’est encore acté ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG aurait déjà une cible en tête pour oublier Mbappé et il s’agirait de Rafael Leão, que Luis Campos connait bien pour l’avoir recruté par le passé au LOSC.

Un coup à 175M€ ?

Il y aurait eu une prise de contact ces derniers jours en le PSG et l’AC Milan, mais pour le moment il ne s’agirait que d’une simple prise d’informations. Pour rappel, Rafael Leão est sous contrat jusqu’en 2028, mais il possèderait une clause de départ de 175M€ qui ne devrait pas effrayer Paris l’été prochain.